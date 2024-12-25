Выпуск золота в РФ в ноябре подрос на 1,4%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия в ноябре 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

По отношению к октябрю показатель снизился на 13,2%.

В общей сложности по итогам 11 месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,2%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.