Сальдированная прибыль розничной торговли РФ за 10 месяцев увеличилась на 31,9%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-октябре 2024 года выросла на 31,9% - до 780,1 млрд рублей, сообщил Росстат в среду.

По итогам отчетного периода оптовая торговля сократила сальдированную прибыль на 43,2%, до 1 трлн 504,5 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в РФ в январе-октябре составила 70,6%, убыточных - 29,4%.

В оптовой торговле доля прибыльных организаций была на уровне 83,2%, убыточных - 16,8%.