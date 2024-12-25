Производство нефтепродуктов в РФ в ноябре снизилось на 3,3% г/г, чуть выросло к октябрю

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Производство кокса и нефтепродуктов в РФ в ноябре снизилось на 3,3% к показателю аналогичного месяца прошлого года, сообщает Росстат.

При этом к октябрю 2024 года выпуск данной продукции вырос на 0,3%.

Снижение производства кокса и нефтепродуктов в РФ по итогам прошедших 11 месяцев составило 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Структуру производства нефтепродуктов по видам продукции Росстат по-прежнему не приводит в связи с решением российского правительства о прекращении публикации этих данных. В Минэнерго РФ ранее отмечали: "Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок".