Рост цен на овощи и фрукты в РФ за неделю замедлился до 2,6%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 17 по 23 декабря выросли на 2,6%, сообщил Росстат в среду

Рост цен замедлился, неделей ранее он составлял 3,4%.

Лидерами по темпам роста цен по-прежнему остаются огурцы, которые подорожали на 8,3% (на 10,1% неделей ранее). Цены на помидоры выросли на 1,9% (на 4,1%), капусту - на 1,7% (на 2,9), яблоки - на 1,5% (1,2%), свеклу - на 1,1% (на 1,4%), бананы - на 1% (на 0,9%), картофель - на 0,9% (на 1,9%), лук - на 0,8% (на 1,3%), морковь - на 0,7% (на 1,8%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,9 раза. Цены на лук повысились почти в 1,5 раза, капусту - на 42,6%, свеклу - на 32,3%, огурцы - на 22,1%, яблоки - на 20,3%, морковь - на 15%, бананы - на 12,1%, помидоры - на 11,2%

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.