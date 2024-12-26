Рыбаки в РФ смогут получать разрешения на вылов за один рабочий день

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство и Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) ведут работу над переводом в проактивный режим оформление разрешений на вылов водных биоресурсов, сообщают ведомства.

Внедрение проактивной системы подачи заявлений позволит рыбакам получать разрешения на вылов в течение одного рабочего дня.

"Территориальные управления Росрыболовства ежегодно выдают порядка 30 тыс. разрешений на вылов и около 50 тыс. изменений к ним. С марта 2023 года процесс был полностью переведен в электронный формат через портал "Госуслуги", что позволило сократить срок оказания услуги в три раза – с 15 до 5 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Госуслуга по получению разрешений на вылов и изменений к ним является самой популярной среди рыбаков. С переходом на электронный формат будет существенно упрощен процесс получения разрешительных документов.