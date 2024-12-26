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Силуанов отметил, что междепозитарные мосты с дружественными странами пока строятся тяжело

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти продолжают работать над выстраиванием междепозитарной инфраструктуры с дружественными странами, но санкционные риски создают сложности, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы говорим о необходимости создания так называемых междепозитарных мостов. Не так просто сейчас, к сожалению", - сказал Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

Он напомнил, что, в частности, обсуждается создание таких мостов со странами БРИКС. "Непросто идет, непросто. Потому что понятно - никто не хочет подпасть под вторичные санкции", - продолжил Силуанов.

"Эта тема развивается, но очень-очень-очень осторожно. Не так, как нам хотелось бы", - признал министр.

В условиях санкций основными инвесторами стали внутренние, добавил Силуанов. "Сегодня мы видим, что есть настороженность даже среди инвесторов из дружественных стран к участию на нашем финансовом рынке. Тем не менее, мы рады любым вложениям", - сказал он.

Россия "максимально заинтересована" привлекать иностранцев, отметил Силуанов. "Точно также мы хотели бы, чтобы наши инвесторы вкладывались в инструменты других стран. Собственно, как это и было три года назад. Но ситуация пока говорит о чем? О том, что мы не стимулируем сейчас такие инвестиции, особенно в недружественные страны, видим риски", - резюмировал министр.

Антон Силуанов БРИКС
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