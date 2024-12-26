Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню в ожидании долгих каникул

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На торгах "Московской биржи" в четверг рубль подорожал к юаню на закрытии позиций перед длительными новогодними каникулами.

В 19:00 курс юаня составил 13,44 рубля, что на 8,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с рабочей субботы, 28 декабря, на среду, 25 декабря. Таким образом, накануне в бюджет были перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 27 декабря на 38,3 копейки, до 99,2295 рубля, и уменьшил курс евро на 64,19 копейки, до 103,2997 рубля.

"Рубль поначалу укреплялся к юаню, который установил двухнедельный минимум около 13,4 рубля. Затем российская валюта быстро сдала позиции и несла умеренные потери, но вскоре вернулась в небольшой плюс. (. . .) Завершение налогового периода не помешало рублю сохранить восходящую динамику. Скорее всего, наблюдается приток иностранной валюты, возможно, задержавшейся из-за недавних санкций США против российских банков, которую теперь необходимо конвертировать в рубли за короткий срок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ЦБ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, сообщил ЦБ.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

Банк России с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

Ежедневный объем операций в первом полугодии 2025 года определяется исходя из анонсируемых Минфином объемов операций с валютой, скорректированных на сальдированную величину:

- разницы объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря 2024 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 млрд рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,300 трлн рублей). Это предполагает продажу в размере 1 трлн 182,4 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год - 4,79 млрд рублей в день);

- продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2024 года в размере 476 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2025 года - 4,07 млрд рублей в день).

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года в конце июня 2025 года.

Цены на нефть опустились с внутридневных максимумов, приблизившись к уровням закрытия предыдущей сессии.

Активность торгов в четверг остается низкой из-за праздников.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,1% до $73,66 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,13%, до $70,18 за баррель.

Ранее в течение сессии цена Brent поднималась до $74,17 за баррель, WTI - до $70,75 за баррель.

Министерство энергетики США перенесло публикацию еженедельных данных о запасах энергоносителей в стране на вечер пятницы из-за праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго покажет снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

По оценкам Американского института нефти (API), опубликованным ранее, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,2 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 декабря подросла на 2 базисных пункта - до 20,5% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг осталась на прежнем уровне - 21,31% годовых, версия на три месяца увеличилась на 2 базисных пункта, до 20,54% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 19,53% годовых.