Аналитики МТС сообщили о росте российского IT-рынка за год на 22% до 3,3 трлн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Объем российского IT-рынка по итогам 2024 года составил 3,3 трлн рублей, что на 22% больше показателя 2023 года (2,7 трлн рублей), говорится в исследовании "Перспективы IT-рынка 2024", подготовленном компанией МТС Web Services (MWS, входит в группу МТС).

"Компании-разработчики и поставщики IT-решений в общей массе успешно адаптировались к новой рыночной реальности, - сказал вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский. - Активно развиваются собственные платформенные решения, заключаются стратегические партнерства, в том числе с дружественными зарубежными вендорами, а также IT-компании активно планируют выход на IPO".

По оценке MWS, крупнейший сегмент IT-рынка - вертикаль Software (программное обеспечение), на долю которого приходится 44,3% всего рынка (41% в 2023 году). В 2024 году он вырос до 1,5 трлн рублей с 1,1 трлн рублей годом ранее.

Сегмент IT-услуг (вертикаль IT-Services) MWS оценила в 1,1 трлн рублей. В 2023 году объем этого бизнеса составил 929,6 млрд рублей.

Вертикаль Hardware (IT-оборудование) в уходящем году выросла до 743,5 млрд рублей с 649,9 млрд рублей годом ранее.

Рост сегмента облачных услуг (IaaS/PaaS) в 2024 году MWS оценила в 32%. По ее данным, данный сектор увеличился до 168,1 млрд рублей со 127,3 млрд рублей в 2023 году. При этом на долю IaaS (инфраструктура как сервис) пришлось 83% этого рынка, а на PaaS (платформа как сервис) - 17%.

Сопоставимый рост показал рынок информбезопасности - его объем по итогам 2024 года компания оценила в 600 млрд рублей против 453,4 млрд рублей годом ранее. При этом большая часть рынка приходится на софт - 273,6 млрд рублей. На услуги в области ИБ - 206,6 млрд рублей, а на аппаратное обеспечение - 206,6 млрд рублей.

Оценка IT-рынка со стороны MWS в чем-то совпадает с прогнозами других участников рынка, а в чем-то - не очень.

Так, например, Strategy Partners оценивала в 2023 году весь российский IT-рынок в 3 трлн рублей. Причем из них на сегменты программного обеспечения и IT-услуг приходилось только 1,25 трлн. При этом компания прогнозировала рост рынка в 2024 году приблизительно на 15%, до 3,5 трлн руб. (доля ПО и IT-услуг - 1,4 трлн).

Ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт" осенью 2024 года прогнозировала, что совокупный доход софтверных компаний в 2024 году вырастет на 32%, до 2,6 трлн рублей.

Еще больше различаются оценки рынка информбезопасности, приведенные MWS и другими игроками ИБ-рынка. Ряд экспертов считает, что в 2024 году данный сегмент вырос на 20-25%. При этом его объем оценивается экспертами по-разному. Так, аналитическое агентство TAdviser оценивает этот рынок в 318-331 млрд рублей, Innostage (интегратор и разработчик сервисов и решений в области ИБ) в 310 млрд рублей, а ЦСР в 300 млрд. При этом в материалах TAdviser отмечалось, что ряд участников сектора ожидает роста бизнеса и выручки по итогам 2024 года на уровне 40-50%.

Более того, некоторые участники ИБ-рынка (например, "Группа Позитив") считают, что по итогам 2024 года он вырастет только на 10-15% - из-за сокращения IT и ИБ-бюджетов крупных заказчиков.

Исследование MWS подготовлено по результатам анализа выручки топ-1000 крупнейших IT-компаний.