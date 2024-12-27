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Аналитики ждут продолжения роста производительности труда в США в 2025 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рост производительности труда в американской экономике продолжится в 2025 году, обеспечивая США преимущество над другими ведущими странами, пишет Barron's, ссылаясь на мнения аналитиков.

Рост производительности труда в США ускорился в последние годы, благодаря инвестициям компаний, федеральной политике, развитию малого бизнеса и иммиграции. Это не только стимулировало экономику в текущем году, но и помогло ослабить инфляционное давление.

Среднегодовые темпы роста производительности труда в 1995-2005 годах. составляли 3,1%, однако за 10 лет, предшествовавшие пандемии COVID-19, они замедлились до 1,2%.

В третьем квартале 2024 года производительность труда увеличилась на 2,2% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство труда США. За последние шесть кварталов средние темпы роста составляли 2,6% в годовом выражении, отмечает Barron's.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции 18 декабря отметил, что "высокие показатели производительности" помогли ослабить инфляционное давление, вызванное подъемом заработной платы.

Увеличение производительности труда и доходов населения, а также сохраняющиеся эффекты от фискального стимулирования, скорее всего, позволят удержать мощный импульс к росту экономики в 2025 году, считает главный экономист EY Грегори Дако.

"Если компаниям удастся обеспечить высокие темпы повышения производительности труда, они смогут контролировать расходы и защитить маржу, не жертвуя работниками в условиях сохранения высоких зарплат и ослабления влияния на ценообразование", - отмечает Дако.

Экономист и президент Yardeni Research Эдвард Ярдени полагает, что в следующем году квартальные темпы роста производительности труда составят в среднем 2,5-3% в пересчете на годовые темпы. По его мнению, повышению производительности будет способствовать цифровая революция.

Производительность труда в США в третьем квартале увеличилась на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и Дако ожидает замедления темпов роста этого показателя до 1,5% в годовом выражении к концу следующего года.

COVID-19 Джером Пауэлл США EY Yardeni Research ФРС
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