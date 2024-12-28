Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые биржи крупнейших стран Западной Европы, открывшиеся после рождественских праздников, завершили торги пятницы в плюсе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,67% - до 507,18 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,16%, германский DAX - 0,68%, французский CAC 40 - 1%, итальянский FTSE MIB - 1,25%, испанский IBEX 35 - 0,5%.

Определенную поддержку рынку оказали статданные из Китая, указавшие на замедление сокращения прибыли промышленных предприятий в стране. Как показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре сократилась на 7,3% в годовом выражении после падения на 10% в октябре.

Между тем розничные продажи в Испании в ноябре выросли на минимальный с июня 1% в годовом выражении после подъема на пересмотренные 3,4% месяцем ранее, сообщило национальное статистическое управление INE. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 2,8% в прошлом месяце.

Профицит внешнеторгового баланса Швеции в ноябре сократился до 7,2 млрд шведских крон ($660 млн) с 10,4 млрд крон годом ранее, согласно официальным данным. Экспорт упал на 4,4% и составил 181,3 млрд крон. Импорт уменьшился на 2,9% - до 174,1 млрд крон.

Котировки бумаг французских банков повысились, включая Credit Agricole (на 2,4%), BNP Paribas (на 1,7%) и Societe Generale (на 1,1%).

Лидером роста в Stoxx Europe 600 стали акции финской нефтеперерабатывающей Neste, подорожавшие на 5,7%, и бумаги французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment, выросшие в цене на 4,3%.

Кроме того, капитализация датской фармкомпании Novo Nordisk увеличилась на 2,1%, продолжив восстановление после обвала на прошлой неделе.

Тем временем акции Delivery Hero упали в цене на 5,4% на новости, что антимонопольный регулятор Тайваня заблокировал сделку по покупке американской Uber Technologies местного подразделения компании Foodpanda за $950 млн.