Рынок акций РФ днем превысил 2850п по индексу МосБиржи, лидируют металлурги

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает предновогоднее ралли, стартовавшее 20 декабря после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; внешние фондовые рынки демонстрируют ухудшение конъюнктуры и приостановила рост нефть (февральский фьючерс на Brent просели ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, обновив максимум с конца сентября, лидируют в росте акции ряда металлургов.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2851,7 пункта (+2,3%), индекс РТС - 883,51 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+6%), "ММК" (+5,8%), "Ростелекома" (+5,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,7%), "Совкомфлота" (+5,6%), "Газпром нефти" (+5,2%), ОК "Русал" (+5,1%), "Мечела" (+5,1% и +7,6% "префы"), АФК "Система" (+4,4%), "МТС" (+4,3%), "Московской биржи" (+4,1%), "Татнефти" (+3,9%), "НЛМК" (+3,5%), "Магнита" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "РусГидро" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,8% "префы"), "АЛРОСА" (+2,4%), ВТБ (+2,4%), "Т-Технологии" (+2,4%), "Аэрофлота" (+2,3%), "Газпрома" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,8%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), "Норникеля" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций сохраняет оптимизм на последних в уходящем году торгах, индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2800 пунктов при невысокой активности операций.

Котировки нефти Brent консолидируются в области $74 за баррель, оставаясь в пределах широкого диапазона $71-75 за баррель. Для российского рынка акций это неплохая в целом динамика, учитывая, что в рублях цена нефти находится немногим ниже 7500 руб. за баррель. Существенных новостей в последний рабочий день года на рынке не ожидается.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), стагнирует Европа (индексы FTSE, CAC40 подросли на 0,1%, DAX просел на 0,1%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

Акции южнокорейской авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек. Стоимость бумаг материнской компании Jeju Air - AK Holdings Inc. - снизилась на 9,7%.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены умеренно проседают при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве в понедельник составила $73,92 за баррель (-0,3% и +1,2% в пятницу), февральская цена WTI - $70,35 за баррель (-0,3% и +1,4% в пятницу).

Данные Минэнерго США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Уверенность трейдеров в том, что в 2025 году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, растет. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, отмечают эксперты.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в лидерах роста выступают акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+11,4%), "ТГК-2" (+9,7%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+8,6%), акции ПАО "Артген" (+7,4%), расписки "О'Кей" (+7,3%), бумаги "Русснефти" (+6,8%), ПАО "Генетико" (+6,5%), ПАО "Россети Юг" (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по Москве составил 45,83 млрд рублей (из них 7,02 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 6,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,09 млрд рублей на акции "Газпрома").