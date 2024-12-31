Поиск

"КазРосГаз" и "Карачанак Петролиум Оперейтинг Б.В." урегулировали арбитражный спор

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - ТОО "КазРосГаз" и консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." заключили соглашение об урегулировании спора в арбитражном разбирательстве, сообщила во вторник пресс-служба "КазРосГаза".

"ТОО "КазРосГаз" и консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО Б.В.) сообщают о заключении соглашения об урегулировании спора, которое знаменует собой новый этап в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Это соглашение демонстрирует приверженность сторон к конструктивному диалогу и поиску решений, способствующих укреплению энергетической безопасности и экономической стабильности региона", - говорится в сообщении.

Согласно результатам соглашения, "КазРосГаз" передало АО "QazaqGaz Aimaq" высокодоходный долгосрочный контракт купли-продажи товарного газа на собственные нужды КПО Б.В. Объем контракта будет увеличиваться ежегодно, достигнув 300 млн куб. метров к 2028 году.

Сообщается, что подписанное соглашение позволит предотвратить увеличение расходов Казахстана на сумму $5,5 млрд, что позитивно скажется на экономической стабильности страны.

Отмечается, что мировое соглашение способствует бесперебойной добыче жидких углеводородов Карачаганакского газоконденсатного месторождения и бесперебойной поставке товарного газа на внутренний рынок страны, укреплению энергетического партнерства между Казахстаном и международными участниками консорциума КПО Б.В., а также стабильному поступлению налогов в бюджет страны.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России. Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГаз" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

КазРосГаз Карачанак Петролиум Газпром КазМунайГаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" не заказывал транзит через Украину на 1 января

РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран

РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран

Премьер Молдавии поручил подготовить национализацию "Молдовагаза"

Сбербанк подал иск к Euroclear на 10,5 млрд рублей

В Думу внесли проект о защите подставных лиц в бизнесе в обмен на сотрудничество со следствием

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 3,1%

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю

Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок "О'Кей" из-за роста цены

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе98 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5635 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов179 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });