"КазРосГаз" и "Карачанак Петролиум Оперейтинг Б.В." урегулировали арбитражный спор

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - ТОО "КазРосГаз" и консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." заключили соглашение об урегулировании спора в арбитражном разбирательстве, сообщила во вторник пресс-служба "КазРосГаза".

"ТОО "КазРосГаз" и консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО Б.В.) сообщают о заключении соглашения об урегулировании спора, которое знаменует собой новый этап в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Это соглашение демонстрирует приверженность сторон к конструктивному диалогу и поиску решений, способствующих укреплению энергетической безопасности и экономической стабильности региона", - говорится в сообщении.

Согласно результатам соглашения, "КазРосГаз" передало АО "QazaqGaz Aimaq" высокодоходный долгосрочный контракт купли-продажи товарного газа на собственные нужды КПО Б.В. Объем контракта будет увеличиваться ежегодно, достигнув 300 млн куб. метров к 2028 году.

Сообщается, что подписанное соглашение позволит предотвратить увеличение расходов Казахстана на сумму $5,5 млрд, что позитивно скажется на экономической стабильности страны.

Отмечается, что мировое соглашение способствует бесперебойной добыче жидких углеводородов Карачаганакского газоконденсатного месторождения и бесперебойной поставке товарного газа на внутренний рынок страны, укреплению энергетического партнерства между Казахстаном и международными участниками консорциума КПО Б.В., а также стабильному поступлению налогов в бюджет страны.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России. Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГаз" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).