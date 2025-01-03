Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте первых в январе торгах продолжил подъем на фоне подросшей нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется у $76 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%. Лидируют в роста акции "Мечела" (+5,7% и +4,5% "префы") и ПАО "Группа компаний ПИК" (+5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2887,88 пункта (+0,2%), индекс РТС - 894,84 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на период с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подорожали также акции АФК "Система" (+2,2%), МКПАО "ВК" (+2%), "Северстали" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), "Т-Технологии" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), Сбербанка (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%), "Норникеля" (-0,1%).

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы по итогам первой сессии в 2025 году в четверг выросли (индексы CAC40, DAX, FTSE прибавили 0,2-1,1%), а в США индексы 2 января просели на 0,2-0,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 211 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222 тыс., по данным Trading Economics.

Среди компаний, которые входят в расчет индекса S&P 500 (-0,2%), наиболее существенно потеряли в цене бумаги Tesla (-6,1%) и General Motors (-3,6%).

В среду электромобиль Tesla Cybertruck загорелся близ входа в гостиницу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп. Находившийся внутри машины человек погиб, еще семеро получили незначительные травмы.

В пятницу в Азии наблюдается позитивная динамика индексов акций за исключением китайских (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года.

Доходность 10-летних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены консолидируются после подъема накануне на ожиданиях роста экономики Китая и, соответственно, увеличением спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера, а также на фоне продолжающегося сокращения запасов сырья в США, сообщает Trading Economics.

Также поддержку рынку оказывают прогнозы похолодания во многих частях США, отмечает MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $75,92 за баррель (+0,01% и +1,7% накануне), февральская цена WTI - $73,14 за баррель (+0,03% и +2% в четверг).

По итогам 2024 года цена Brent снизилась на 3,1%, в то время как WTI - практически не изменилась.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США в четверг. Они уменьшились по итогам шестой недели подряд. Резервы бензина выросли на 7,717 млн баррелей, дистиллятов - на 6,406 млн баррелей.