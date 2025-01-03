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Tesla в IV кв. увеличила поставки электромобилей на 2,3% г/г, хуже прогноза

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американская Tesla в четвертом квартале увеличила поставки примерно на 2,3% относительно того же периода прошлого года - до 495,57 тыс. электромобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе продажи бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 471,93 тыс., остальных - 23,64 тыс.

Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали поставки на уровне 507 тыс. автомобилей.

Производство автомобилей Tesla в октябре-декабре сократилось примерно на 7%, до 459,445 тыс.

Поставки в 2024 году составили 1 млн 789,226 тыс. автомобилей против 1 млн 808,581 тыс. в 2023 году. Это первое снижение показателя с 2011 года, отмечает Bloomberg.

Производство за год также сократилось, до 1 млн 773,443 тыс. с 1 млн 845,985 тыс. в 2023 году.

Компания опубликует полную финансовую отчетность за четвертый квартал 29 января, говорится в сообщении.

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