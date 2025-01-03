Нефть ушла в небольшой минус, Brent у $75,9 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению днем в пятницу.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:07 по Москве составляли $75,85 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на $0,06 (0,08%) - до $73,07 за баррель.

Перспективы нефтяного рынка в этом году остаются неопределенными на фоне ожиданий профицита и возможного восстановления объемов добычи странами ОПЕК+, а также оптимизма в отношении экономики Китая, пишет Trading Economics.

Кроме того, трейдеры внимательно следят за геополитическими событиями, включая возможные последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом.