Фондовые индексы Европы продолжают снижаться

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы остаются в минусе вечером в пятницу.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:42 по Москве уменьшился на 0,43% - до 508,49 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,3%, германский DAX - на 0,62%, французский CAC 40 - на 1,4%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,71%, испанский IBEX 35 - на 0,21%.

Безработица в Германии в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 6,1%. Это максимальный показатель с февраля 2021 года. Количество безработных увеличилось на 10 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и подъем безработицы до 6,2%, по данным Trading Economics.

В Испании количество безработных в декабре сократилось на 25,3 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 2,561 млн. Это самый низкий уровень с декабря 2007 года. Однако эксперты ожидали более значительного уменьшения - на 46,5 тыс.

Котировки акций Airbus снижаются на 0,8%. Европейская аэрокосмическая корпорация в 2024 году поставила клиентам около 760 самолетов, что оказалось ниже прогноза компании, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.

Бумаги автопроизводителей дешевеют: Stellantis - на 4%, Renault - на 2%, Ferrari N.V. - на 1,5%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,3%, Mercedes-Benz - на 1%, "префы" Porsche AG и Volkswagen - на 1,4% и 0,9% соответственно.

Кроме того, уменьшились котировки акций представителей полупроводниковой отрасли ASML Holding (-0,3%), ASM International (-0,4%), Infineon Technologies (-2,2%), STMicroelectronics (-1,9%).

Цена бумаг производителей товаров класса "люкс" также снижается, включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 3,4%, Kering - на 5,1%, Hermes - на 2,6%, Moncler - на 2,8%, Remy Cointreau - на 4,5%, Pernod Ricard - на 2,9%.

В то же время повышается капитализация крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы, в том числе BP Plc - на 1,8%, Shell - на 2%, TotalEnergies - на 0,8%, Equinor - на 2,2%.