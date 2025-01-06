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Фондовые индексы Европы снизились в пятницу

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги пятницы в минусе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,49% - до 508,19 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,44%, германский DAX - на 0,59%, французский CAC 40 - на 1,51%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,72%, испанский IBEX 35 - на 0,22%.

Безработица в Германии в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 6,1%. Это максимальный показатель с февраля 2021 года. Количество безработных увеличилось на 10 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и подъем безработицы до 6,2%, по данным Trading Economics.

В Испании количество безработных в декабре сократилось на 25,3 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 2,561 млн. Это самый низкий уровень с декабря 2007 года. Однако эксперты ожидали более значительного уменьшения - на 46,5 тыс.

Котировки акций Airbus снизились на 1%. Европейская аэрокосмическая корпорация в 2024 году поставила клиентам около 760 самолетов, что оказалось ниже прогноза компании, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.

Бумаги автопроизводителей подешевели: Stellantis - на 3,5%, Renault - на 2,1%, Ferrari N.V. - на 1%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,2%, Mercedes-Benz - на 0,8%, "префы" Porsche AG и Volkswagen - на 1,6% и 0,6% соответственно.

Кроме того, уменьшились котировки акций представителей полупроводниковой отрасли: ASML Holding (-0,3%), ASM International (-0,4%), Infineon Technologies и STMicroelectronics (-1,3% у обеих).

Цена бумаг производителей товаров класса "люкс" также снизилась, включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 3,8%, Kering - на 4,9%, Hermes и Moncler - на 2,8%, Remy Cointreau - на 5%, Pernod Ricard - на 3,1%.

В то же время повысилась капитализация крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы, в том числе BP Plc - на 1,2%, Shell - на 1,6%, TotalEnergies - на 0,5%, Equinor - на 2,2%.

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