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Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,8%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Акции H.B. Fuller Co. подорожали на 0,6% по итогам торгов, хотя производитель клеев, покрытий и герметиков ухудшил прогноз скорректированной прибыли на 2024 финансовый год.

Бумаги Tesla выросли в цене на 8,2%. Компания в четвертом квартале увеличила поставки примерно на 2,3% относительно того же периода прошлого года - до 495,57 тыс. электромобилей.

Конкурирующая Rivian нарастила поставки в минувшем квартале на 1,5% в годовом выражении - до 14,183 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали лишь 13 тыс. Ее рыночная стоимость взлетела на 24,5%.

Цена бумаг технологических Nvidia Corp. и Super Micro Computer поднялась на 4,4% и 10,9% соответственно.

Котировки акций оператора казино и отелей Las Vegas Sands повысились на 1%, до $50,42 за штуку. Jefferies улучшила рекомендацию для них до "покупать" с "держать", прогнозную цену - до $69 с $60.

Капитализация сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel) уменьшилась на 6,5% на новостях о блокировке президентом США Джо Байденом сделки на $14 млрд по ее покупке японской компанией Nippon Steel.

Рыночная стоимость производителей спиртных напитков Molson Coors Beverage Co. и Constellation Brands сократилась на 3,4% и 0,3% соответственно после публикации американскими властями данных о связи между употреблением алкоголя и возникновением онкологических заболеваний. По оценкам властей, среди причин рака, которые можно предотвратить, оно занимает третье место в стране после употребления табака и ожирения.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,8% и составил 42732,13 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,26% - до 5942,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,77% и составил 19621,68 пункта.

Nasdaq Composite Nasdaq Dow Jones Industrial Average Standard Poors 500
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