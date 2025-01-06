Рынок акций РФ протестировал в откате 2800п по индексу МосБиржи из-за распродаж

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и приостановившей рост нефти (мартовский фьючерс на Brent просел к $76,2 за баррель); индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень 28 декабря), при этом раллируют бумаги сектора фармацевтических компаний.

К 11:00 по Москве индекс МосБиржи составил 2805,45 пункта (-0,8%, минимум сессии - 2794,2 пункта), индекс РТС - 869,18 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели акции "Совкомфлота" (-2,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,8%), МКПАО "ВК" (-2,6%), "РусГидро" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), ОК "Русал" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Татнефти" (-1,1%, до 659,4 рубля), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "Т-Технологии" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%).

Акции "Татнефти" в понедельник последний день торгуются с дивидендами на Мосбирже (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Тем временем раллируют бумаги сектора фармацевтических компаний вслед за бумагами "Озон Фармацевтика" (+8%, до 51,84 рубля), рост которых продолжается третьи торги подряд (за это время бумаги выросли на 48,5%).

Так, выросли в понедельник акции ПАО "Фармсинтез" (+18%), ПАО "Генетико" (+8,8%), "Аптечной сети 36,6" (+4,7%), ПАО "Артген" (+4,2%), ПАО "ММЦБ" (+5,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+2,4%).

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,8% во главе с Nasdaq.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,04-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,02-0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг Австралии в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста неделей ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 по Москве в понедельник составила $76,2 за баррель (-0,4% и +0,8% в пятницу), февральская цена WTI - $73,66 за баррель (-0,4% и +1,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Вместе с тем, инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки "О'Кей" (-6,6%), акции ПАО "Каршеринг Руссия" (-3,6%), ПАО "Бурятзолото" (-3%), ПАО "Группа ЛСР" (-2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,4%), "Русснефти" (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,13 млрд рублей (из них 2,41 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 1,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,01 млрд рублей на акции "Газпрома").