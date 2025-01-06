Откат рынка акций РФ днем сменился консолидацией у 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утренних распродаж в рамках фиксации прибыли игроками и опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада днем перешел к консолидации на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется у $76,5 за баррель). Индекс МосБиржи пытается удержать рубеж 2800 пунктов, при этом раллируют бумаги сектора фармацевтических компаний.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2810,56 пункта (-0,6%, минимум сессии - 2794,2 пункта), индекс РТС - 870,76 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3%), "Совкомфлота" (-2,6%), "Мечела" (-2,2% и -3,9% "префы"), "АЛРОСА" (-1,9%), "РусГидро" (-1,9%), ОК "Русал" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), ВТБ (-1,1%), "Татнефти" (-1%, до 659,7 рубля), "МТС" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Акции "Татнефти" в понедельник последний день торгуются с дивидендами на Мосбирже (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Газпром нефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Тем временем, раллируют бумаги сектора фармацевтических компаний вслед за бумагами "Озон Фармацевтика" (+8,3%, до 52 рублей), рост которых продолжается третьи торги подряд (за это время бумаги выросли на 49%).

Так, выросли в понедельник акции ПАО "Фармсинтез" (+17,7%), ПАО "Генетико" (+11,1%), "Аптечной сети 36,6" (+5,5%), ПАО "Артген" (+4,9%), ПАО "ММЦБ" (+5,8%), MDMG (+3,5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС ) (+3%), ПАО "Промомед" (+2,2%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, на западных фондовых площадках в начале недели настроения мажорные, хотя в Азии на ряде рынков наблюдалось снижение.

Российский рынок начал второй торговый день 2025 года с продолжения фиксации прибылей, которые инвесторы получили в последнюю неделю 2024 года. В ближайшие недели волатильность может продолжиться, так как впереди ожидается выход статданных об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и прогнозы по следующему заседанию ЦБ РФ в феврале.

Аналитик также отметил рост бумаг российских фармацевтических компаний на возросших объемах торгов, что, вероятно, связано с новой вспышкой метапневмовируса в Китае, смертность которого достигла 43%, по последним данным.

"Инвесторы опасаются повторения истории эпидемии короновируса, из-за чего финансовые результаты этих фармацевтических компаний сильно вырастут. Однако стоит заметить, что пандемия короновируса была недавно, то есть свежий опыт работы с эпидемиями позволит максимально эффективно предотвратить распространение нового вируса. То есть данный рост сектора фармацевтики больше выглядит как спекулятивный разгон", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи тестирует уровень поддержки 2800 пунктов. При удержании этого рубежа возможен возврат к уровню 2900 пунктов, полагает эксперт. Однако у индекса остался еще не закрытый "гэп" на уровне 2650 пунктов, поэтому его нельзя исключать из вероятных целей возможного снижения, считает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 прибавили по 0,4%, FTSE просел на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,7% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг Австралии в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта по сравнению с 48,3 пункта в предыдущий месяц. По предварительным данным, индикатор, рассчитываемый HCOB и S&P Global, составлял 49,5 пункта. Несмотря на пересмотр в лучшую сторону, он по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

Аналогичный индикатор Великобритании, по окончательным данным S&P Global, в декабре снизился до 50,4 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее.

Экономическая политика, обозначенная администрацией избранного президента США Дональда Трампа, не вызовет кардинального изменения в траектории инфляции в стране, полагает бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке.

"Политика Трампа, какими бы ни были ее параметры с точки зрения государственных финансов, вероятно, окажет скромное влияние на уровень инфляции", - сказал Бернанке в ходе дискуссии на заседании Американской экономической ассоциации в Сан-Франциско. По словам Бернанке, налоговые послабления 2017 года, которые Трамп хочет продлить, уже в целом действуют.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены стабилизировались после коррекции на азиатской сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве в понедельник составила $76,47 за баррель (-0,04% и +0,8% в пятницу), февральская цена WTI - $73,93 за баррель (-0,04% и +1,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Вместе с тем, инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки "О'Кей" (-4,9%), акции ПАО "Каршеринг Руссия" (-3,4%), ПАО "Группа ЛСР" (-2,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,7%), ПАО "Яковлев" (-2,6%), "Русснефти" (-2,6%), ПАО "Диасофт" (-2,4%), расписки "Эталона" (-2,3%).

Выросли бумаги "АГ Кристалл" (+5,1%), ПАО "Диод" (+4,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+3,4%), ПАО "Наука-Связь" (+3,4%), ПАО "Центральный телеграф" (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по Москве составил 27,28 млрд рублей (из них 6,5 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 3,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,89 млрд рублей на акции "Газпрома").