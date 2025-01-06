Нефть стабилизировалась, Brent у $76,5 за баррель

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок практически полностью нивелировали наблюдавшееся ранее снижение и слабо меняются днем в понедельник после активного роста по итогам предыдущей недели.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по Москве понизились на 1 цент, до $76,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к указанному времени на 3 цента, до $73,93 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Как сообщалось, Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале подорожает на $0,6 за баррель, и в результате оно будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья стоимость саудовской нефти со следующего месяца увеличится на $1,3 за баррель.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и составило 482 единиц. Число газовых установок также повысилось на одну, до 103 единиц.

По оценкам аналитика Morgan Stanley Мартина Ратса, цены на нефть марки Brent будут торговаться в районе $70 за баррель в ближайшее время. Банк прогнозирует, что в текущем году предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 700 тыс. баррелей в сутки.