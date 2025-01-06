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Рубль днем подрастает в паре с юанем после снижения в течение 4-х сессий подряд

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем, рубль дорожает после снижения в течение четырех сессий подряд; активность торгов остается пониженной из-за официального выходного дня в России.

Курс юаня в 15:00 по Москве составил 13,67 руб., что на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 24,28 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 по Москве снизился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,97%, до 102,58 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,03%, до 106,51 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост курса нацвалюты в ходе дневных торгов 6 января связан, прежде всего, с желанием ряда участников рынка частично закрыть "длинные" валютные позиции после четырех дней ослабления рубля; в результате нацвалюте удалось отыграть снижение предыдущих двух торговых дней. Поддержку рублю оказывает также в целом благоприятная внешняя конъюнктура, в том числе растущие цены на нефть.

рубль юань Московская биржа
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