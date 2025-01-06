Нефть перешла к росту, Brent у $77,2 за баррель

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали расти вечером в понедельник.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 по Москве выросли на $0,71 (0,93%) - до $77,22 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени подорожали на $0,7 (0,96%) - до $73,91 за баррель.

Как сообщалось, Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале подорожает на $0,6 за баррель, и в результате оно будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья стоимость саудовской нефти со следующего месяца увеличится на $1,3 за баррель.

Рост цен на нефть вызван "хорошим" состоянием физического рынка на Ближнем Востоке. "Это нашло отражение в том, что спред в паре Brent/Dubai в последнее время стал отрицательным", - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти, имея в виду тот факт, что нефть марки Dubai стоит дороже Brent.

"Есть сигналы, указывающие на то, что азиатские покупатели нефти начали присматриваться к другим ближневосточным маркам нефти на фоне расширения санкций в отношении России и Ирана", - добавили они.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и составило 482 единицы. Число газовых установок также повысилось на одну, до 103 единиц.