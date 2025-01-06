Рубль 6 января подорожал в паре с юанем в рамках коррекции благодаря растущей нефти

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль подорожал 6 января в рамках коррекции после снижения в течение четырех торговых сессий подряд благодаря растущей нефти; активность торгов при этом осталась пониженной из-за официального выходного дня в России.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,624 руб., что на 17,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом осталась на 19,68 коп. выше уровня действующего официального курса. Объем торгов юанем на Московской бирже 6 января составил всего 12,455 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве снизился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,88%, до 102,68 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,13%, до 106,4 руб./EUR1.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара, евро и китайского юаня, которые с 29 декабря составляют 101,6797 руб./$1, 106,1028 руб./EUR1 и 13,4272 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост курса нацвалюты по итогам торгов 6 января был связан, прежде всего, с желанием ряда участников рынка частично закрыть "длинные" валютные позиции после четырех дней ослабления рубля; в результате нацвалюте удалось отыграть почти половину снижения предыдущих дней. Поддержку рублю оказала также благоприятная внешняя конъюнктура, в том числе растущие цены на нефть. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве выросли на 0,26% - до $76,71 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени подорожали на 0,22% - до $74,12 за баррель.