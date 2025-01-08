Нефть продолжает дорожать после роста накануне, Brent - до $77,37 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста до максимумов с октября по итогам предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск подорожали на $0,32 (0,42%) - до $77,37 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,75 (1%), до $77,05 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,41 (0,55%) - до $74,66 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,69 (0,9%), до $74,25 за баррель.

Обе марки завершили предыдущую сессию на максимуме с середины октября.

"Нефть начала 2025 год на позитивной ноте за счет хороших показателей путешествий на праздники и оптимизма в отношении китайских стимулов", - отметил аналитик Forex.com.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 250 тыс. баррелей.