Поиск

Нефть продолжает дорожать после роста накануне, Brent - до $77,37 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста до максимумов с октября по итогам предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск подорожали на $0,32 (0,42%) - до $77,37 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,75 (1%), до $77,05 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,41 (0,55%) - до $74,66 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,69 (0,9%), до $74,25 за баррель.

Обе марки завершили предыдущую сессию на максимуме с середины октября.

"Нефть начала 2025 год на позитивной ноте за счет хороших показателей путешествий на праздники и оптимизма в отношении китайских стимулов", - отметил аналитик Forex.com.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 250 тыс. баррелей.

нефть Brent WTI API
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

US Steel и Nippon Steel намерены через суд добиться отмены запрета на слияние

US Steel и Nippon Steel намерены через суд добиться отмены запрета на слияние

Нью-Йорк первым из городов США ввел сбор для борьбы с автомобильными пробками

Нью-Йорк первым из городов США ввел сбор для борьбы с автомобильными пробками

Samsung добавит новые ИИ-функции в широкую линейку телевизоров

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2024 году вырос почти в 1,5 раза

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2024 году вырос почти в 1,5 раза

Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel

Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel

Число самозанятых в РФ по итогам декабря превысило 12 млн

Число самозанятых в РФ по итогам декабря превысило 12 млн

Молдавия впервые получила газ по Трансбалканскому коридору из Болгарии

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5665 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });