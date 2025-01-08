Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подорожавшей с начала недели нефти (мартовский фьючерс на Brent поднялся к $77,4 за баррель), разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и опасений по поводу новых антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов ушли вниз на 0,1%, при этом лидируют в откате акции "Магнита" (-2,9%) и просевшие после отсечки квартальных дивидендов бумаги "Татнефти" (-2,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2813,39 пункта (-0,1%), индекс РТС - 871,83 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Акции "Татнефти" просели до 648,8 рубля (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

Также подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги ОК "Русал" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,9%), "ММК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "НЛМК" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-1,9% во главе с Nasdaq из-за опасений, что Федрезерв может повременить с дальнейшим активным смягчением монетарной политики.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре увеличился до $78,2 млрд с пересмотренных $73,6 млрд месяцем ранее, сообщило министерство торговли. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка. В частности, импорт товаров и услуг вырос на 3,4% (до $351,6 млрд), экспорт увеличился на 2,7% (до рекордных $273,4 млрд).

Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Участники рынка теперь ждут, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать ее до конца года, по данным FedWatch от CME Group.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Индекс потребительского доверия в Японии в декабре сократился до 36,2 пункта с 36,4 пункта месяцем ранее, по официальным данным. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до 36,6 пункта.

Как стало известно в среду, инфляция в Австралии в ноябре ускорилась до 2,3% с 2,1% в октябре, тогда как эксперты прогнозировали более умеренное ускорение, до 2,2%. Тем временем базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась в позапрошлом месяце до 3,2% с октябрьских 3,5%.

Розничные продажи в Германии в ноябре 2024 года сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило в среду Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,5%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в среду продолжают подъем после роста накануне, обновляя максимумы с октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $77,4 за баррель (+0,5% и +1% во вторник), февральская цена фьючерса на WTI - $74,67 за баррель (+0,6% и +0,9% во вторник).

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в среду в 18:30 по московскому времени; опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 250 тыс. баррелей.