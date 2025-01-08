Рубль утром практически не изменился в паре с юанем

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи в среду утром, рубль стабилен на внутреннем валютном рынке на фоне пониженной активности торгов на бирже из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже всего на 0,05 коп. - до 13,6245 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 19,73 коп. выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность курса рубля в начале торгов 8 января связана как с низкой активностью торгов из-за официального выходного дня в России, так и с позитивной динамикой мировых цен на нефть. Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках неоднозначная и не дает четких сигналов для движения в ту или иную сторону.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после роста до максимумов с октября по итогам предыдущих торгов. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,34% - до $77,41 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на 1%, до $77,05 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,55% - до $74,66 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 0,9%, до $74,25 за баррель.

"Нефть начала 2025 год на позитивной ноте за счет хороших показателей путешествий на праздники и оптимизма в отношении китайских стимулов", - отметил аналитик Forex.com.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 по московскому времени в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 250 тыс. баррелей.

Вместе с тем американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Индекс Nasdaq потерял почти 2% после публикации сильных статданных, сигнализировавших об устойчивости американской экономики. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта.

Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Так, участники рынка теперь ждут, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать ее до конца года, по данным FedWatch от CME Group.

Фондовые индексы Китая и Японии опускаются в среду, следуя за негативной динамикой американских индексов накануне, тогда как южнокорейский и австралийский индикаторы растут. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 по московскому времени ушел вниз на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Японский Nikkei 225 опускается на 0,37%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%. Как стало известно в среду, инфляция в Австралии в ноябре ускорилась до 2,3% с 2,1% в октябре, тогда как эксперты прогнозировали более умеренное ускорение, до 2,2%. Тем временем базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась в позапрошлом месяце до 3,2% с октябрьских 3,5%.