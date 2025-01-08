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ВТБ оспаривает в суде отзыв лицензии у бывшего VTB Bank Europe

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - ВТБ оспаривает в суде ЕС решение европейского регулятора отозвать лицензию у германской "дочки" Ost-West Handeslbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe), свидетельствуют документы на официальном портале Европейского Союза.

В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года. В конце 2023 года VTB Bank Europe сменил название на OWH SE.

Как говорилось в сообщении на сайте OWH SE, 19 августа 2024 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию у банка. Основанием для этой меры стал закон о банковской деятельности Германии, одна из статей которого предусматривает лишение лицензии, если было принято решение о ликвидации кредитной организации. Кроме того, по мнению надзорного органа, ВТБ не может быть отнесен к категории надежных акционеров с точки зрения банковского законодательства Германии. В сообщении банк также заявил, что свернул розничную онлайн-платформу VTB Direktbank, клиентами которой на конец 2021 года были 160 тыс. человек. Средства на депозитах были выплачены клиентам в соответствии с договорами. Кроме того, ликвидатор передал внешним подрядчикам услуги и функции, которые требовались для сворачивания бизнеса банка.

Как говорится в материалах ЕС, ВТБ в октябре подал в суд Евросоюза иск, оспаривающий решение ЕЦБ. Российский банк просит признать отзыв лицензии OWH SE недействительным.

Банк пожаловался, что при принятии решения о ликвидации и подготовке решения об отзыве лицензии регулятор не консультировался с ним как с основным акционером OWH. Кроме того, ВТБ не получил доступ к документам до принятия решения об отзыве лицензии, поэтому банк просит суд обязать ЕЦБ в рамках разбирательства предоставить доступ к соответствующим материалам. Российский банк также указал на ошибки в обосновании решения о применении надзорных мер в отношении OWH. По мнению ВТБ, решение о ликвидации банка было незаконным, а отзыв лицензии - нецелесообразным из-за временного характера санкций. В ВТБ считают, что отзыв лицензии и последующая фактическая экспроприация без компенсации нарушают международное законодательство: Германия и СССР, как юридический предшественник России в 1989 году заключили соглашение о защите инвестиций, которое защищало капиталовложения инвесторов из обеих стран.

По состоянию на середину августа 2024 года объем кредитов на балансе OWH составлял 1,5 млрд евро, объем обязательств - 0,6 млрд евро. Возврат активов остается главной задачей при ликвидации банка даже после отзыва лицензии, говорилось в сообщении на сайте OWH.

В марте этого года стало известно, что OWH SE подал иск к ВТБ во Франкфуртский земельный суд с требованием вернуть выплаченные в предыдущие годы дивиденды на сумму свыше 300 млн евро.

OWH попал в санкционный список США и Великобритании как дочерняя структура ВТБ. В апреле 2024 года Минфин США снял санкции с кредитной организации.

ВТБ
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