Рубль подорожал в паре с юанем 2-й день подряд благодаря высоким ценам на нефть

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в среду; рубль подорожал вторую торговую сессию подряд благодаря высоким ценам на нефть; в результате, рубль смог отыграть большую часть своего снижения, зафиксированного в конце 2024 года.

Курс юаня в 19:00 составил 13,51 руб., что на 11,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом осталась на 8,28 коп. выше уровня действующего официального курса. Активность участников рынка вновь была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на Московской бирже 8 января составил всего 5,423 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по московскому времени снизился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,3%, до 102,37 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,7%, до 105,66 руб./EUR1.

Банк России в среду не менял официальные курсы доллара, евро и китайского юаня, которые с 29 декабря составляют 101,6797 руб./$1, 106,1028 руб./EUR1 и 13,4272 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление нацвалюты по итогам торгов 8 января связано, прежде всего, с заметно выросшими за последние дни ценами на нефть, что стимулировало некоторых участников рынка частично прикрыть "длинные" валютные позиции после ослабления курса рубля в конце прошлого года. Вместе с тем ситуация на мировых фондовых площадках в основном негативная.

Мировые цены на нефть, подраставшие в течение большей части торгов в среду, вечером перешли к снижению после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $76,81 за баррель, что на 0,31% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене к этому времени на 0,23%, до $74,08 за баррель.

Во вторник как Brent, так и WTI завершили сессию на максимумах с середины октября. Повышению цен способствовали, в частности, сигналы роста спроса на энергоносители в США из-за холодов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей - до 414,64 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали более резкое сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4 млн баррелей.

Рынки акций Японии и Гонконга завершили в минусе торги в среду после падения американских индексов днем ранее, тогда как фондовые биржи Шанхая, Сеула и Сиднея закрылись в плюсе. Китайский индекс Shanghai Composite вырос всего на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,86%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,26%. Индекс потребительского доверия в Японии в декабре сократился до 36,2 пункта с 36,4 пункта месяцем ранее, по официальным данным. Аналитики в среднем ожидали роста индикатора до 36,6 пункта. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,16%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,77%. Инфляция в Австралии в ноябре ускорилась до 2,3% с 2,1% в октябре, тогда как эксперты прогнозировали более умеренный рост показателя, до 2,2%. Тем временем базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась в позапрошлом месяце до 3,2% с октябрьских 3,5%.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются в среду вечером. Давление на европейские рынки оказывают слабые статданные, а также растущие ожидания скорого введения пошлин на импорт в США. Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 18:50 мск опустился на 0,44% - до 512,38 пункта. Британский FTSE 100 потерял 0,14%, германский DAX - 0,34%, французский CAC 40 - 0,86%, испанский IBEX 35 - 0,4%. И лишь итальянский FTSE MIB прибавляет 0,1%.

Статданные из Германии, опубликованные в среду, показали резкое снижение объема заказов промпредприятий страны в ноябре - на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали, что показатель не изменится относительно октября. Розничные продажи в Германии в ноябре 2024 года сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,5%. В годовом выражении розничные продажи в ФРГ увеличились на 2,5%, тогда как эксперты ожидали подъема на 1,9%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре понизился до минимальных с ноября 2020 года 93,7 пункта с 95,8 пункта в ноябре, сообщила Еврокомиссия. Рынок ожидал более умеренного снижения, до 95,6 пункта.

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов 8 января. Трейдеры оценивают сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для принятия масштабной программы импортных пошлин. По словам источников CNN, окончательного решения пока не принято, и команда Трампа изучает другие правовые пути для введения пошлин, которое он обещал в ходе предвыборной кампании.

Рынок также ждет публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году. "Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду. Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

Данные Минтруда США, обнародованные в среду, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с февраля. Показатель сократился на 10 тыс., до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

В силу того, что в России все дни с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.