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Промпроизводство в Германии в ноябре выросло на 1,5%, сильнее прогноза

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в ноябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, по информации Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство уменьшилось на 0,4%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

Повышение промпроизводства в ноябре было обусловлено, в том числе, ростом строительной и энергетической отраслей - на 2,1% и 5,6% соответственно.

Выпуск средств производства увеличился на 1,4%, промежуточных товаров - на 0,5%, потребительских товаров - на 0,9%.

При этом общий объем промпроизводства в Германии в ноябре был на 2,8% ниже, чем годом ранее. Падение показателя в октябре было пересмотрено до 4,2% с объявленных прежде 4,5%.

Германия
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