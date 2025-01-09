Рынок акций РФ открылся слабым снижением индексов МосБиржи и РТС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели в пределах 0,2% во главе с бумагами "Магнита" (-1,7%).

К 10:01 мск индекс МосБиржи составил 2835,04 пункта (-0,2%), индекс РТС - 879,09 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели также акции "Газпром нефти" (-1,6%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Ставка налога на прибыль для ПАО "Транснефть" (акции на старте торгов не изменились) с 1 января повышается до 40% и будет действовать в течение шести лет, в налоговых периодах 2025-2030 годов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены в законе, который подписал президент РФ. До этого налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года для всех других российских организаций она вырастает до 25%.

В связи с увеличением налоговой нагрузки "Транснефть" просила дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти в 2025 году на 8,7% вместо предусмотренных правительство 5,8%.

Несмотря на повышение налога, министерство финансов заложило в бюджет поступления дивидендов от "Транснефти", исходя из выплаты компанией 50% чистой прибыли, сообщал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что на этой неделе поддержку рынку акций РФ оказывала подросшая нефть, но в четверг Brent стоит уже ниже $77 за баррель.

В четверг под новым тикером X5 начались торги бумагами ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (ранее X5 Group). В акциях возможен "навес" продавцов, так как много инвесторов покупали бумаги во внешнем контуре. При этом нет подтверждения, что компания планирует обратный выкуп на старте торгов, что в принципе могло бы поддержать бумаги. Акции компании пропустили всю коррекцию на Московской бирже, хотя по мультипликаторам выглядят даже дешевле, например, "Магнита", акции которого упали на 44% от прошлогодних максимумов, отмечают эксперты.

"Оцениваем Х5 по форвардному мультипликатору P/E в 5,8х на 2025 год, то есть по цене предыдущего закрытия акции выглядят интересно, но спешить сейчас с покупкой смысла нет. Взгляд на компанию позитивный, компания демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж, и конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок. Целевая цена на 12 месяцев при текущей ключевой ставке составляет 3482 руб. за одну акцию Х5", - отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне подросли индексы акций Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,2%), но просел Nasdaq (-0,1%).

Трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году. "Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду.

Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

Данные Минтруда США, обнародованные в среду, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с февраля. Показатель сократился на 10 тыс., до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, сообщило статуправление. Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с марта 2024 года. Цены производителей (индекс PPI) снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Размер средней заработной платы в Японии в ноябре уменьшился на 0,3% в годовом выражении. Показатель снизился по итогам четвертого месяца подряд. Это усилило сомнения трейдеров относительно того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок в ближайшее время.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются стабилизироваться после снижения накануне на статистике о запасах сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $76,27 за баррель (+0,1% и -1,2% в среду), февральская цена фьючерсов на WTI - $73,42 за баррель (+0,1% и -1,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.