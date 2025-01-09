Поиск

ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой 28 декабря из-за выходного за рубежом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой 28 декабря (операции за 27 декабря), следует из данных на сайте регулятора.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Суббота, 28 декабря, в РФ была рабочим днем, за рубежом - выходным.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу. Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжил продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Минфин с 6 декабря по 14 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 114,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей.

ЦБ с 9 января возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

В первом полугодии 2025 года ЦБ будет осуществлять эти операции исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

С учетом ранее анонсированного Минфином объема покупок валюты, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новогодние каникулы прервали трехмесячный рост стоимости бензина на АЗС Москвы

РФ в январе-ноябре 2024 года нарастила экспорт мороженого на 15% почти до $55 млн

РФ в январе-ноябре 2024 года нарастила экспорт мороженого на 15% почти до $55 млн

Число корпоративных банкротств в США в 2024 г. было максимальным за 14 лет

Нефть Brent незначительно подешевела до $76,1 за баррель

Рубль подорожал в паре с юанем 2-й день подряд благодаря высоким ценам на нефть

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

"КазМунайГаз" по приглашению "ЛУКОЙЛа" обсуждает детали покупки НПЗ в Болгарии

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

US Steel и Nippon Steel намерены через суд добиться отмены запрета на слияние

US Steel и Nippon Steel намерены через суд добиться отмены запрета на слияние
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе173 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5667 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });