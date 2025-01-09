ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой 28 декабря из-за выходного за рубежом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой 28 декабря (операции за 27 декабря), следует из данных на сайте регулятора.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Суббота, 28 декабря, в РФ была рабочим днем, за рубежом - выходным.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу. Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжил продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Минфин с 6 декабря по 14 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 114,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей.

ЦБ с 9 января возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

В первом полугодии 2025 года ЦБ будет осуществлять эти операции исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

С учетом ранее анонсированного Минфином объема покупок валюты, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.