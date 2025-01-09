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Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,1%, слабее прогноза

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в ноябре увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъем на 0,3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции выросли на 0,1%, автомобильного топлива - на 0,8%. При этом реализация непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) снизилась на 0,6%.

Розничные продажи в ноябре увеличились на 1,2% в годовом выражении.

В Европейском союзе продажи повысились на 0,2% в помесячном выражении и на 1,5% относительно ноября 2023 года.

Eurostat еврозона ЕС
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