Кредиторы поставщика аккумуляторов для ТМХ решили прекратить его деятельность

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Кредиторы саратовского ООО "Завод автономных источников тока" (ЗАИТ) приняли решение о прекращении производственной деятельности предприятия-банкрота и увольнении его сотрудников в связи с предстоящей ликвидацией юрлица, сообщается на портале Федресурс.

По решению кредиторов производственная деятельность ООО "ЗАИТ" должна быть прекращена не позднее 1 марта 2025 года, уведомить сотрудников об увольнении необходимо не позднее 25 января.

Кредиторы также решили расторгнуть действующие договоры на поставку сырья и реализацию готовой продукции.

ООО "ЗАИТ" было признано банкротом осенью 2023 года, но продолжало хозяйственную деятельность. ООО в свое время стало владельцем имущественного комплекса одноименного обанкротившегося ПАО (процедура его банкротства не завершена до сих пор).

Основной потребитель продукции ЗАИТа, выпускающего аккумуляторные батареи для электропоездов, - "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

ООО "ЗАИТ" до процедуры банкротства на паритетных началах принадлежало "ТМХ-Энергетические решения" и Валентине Бондаревой. После признания компании банкротом контроль перешел к его кредиторам - АО "Уралэлектромедь" (450 млн рублей, или 53,4% голосов) и ООО "Трансэнергопром" (260,78 млн рублей, 31% голосов).

"Уралэлектромедь" (группа УГМК) и "Трансэнергопром" (бенефициар, согласно ЕГРЮЛ, Андрей Водопьянов) стали кредиторами в результате перевода на них долга "ЗАИТа" перед одноименным обанкротившимся ПАО в размере 710,78 млн рублей. Совладелец ООО "ЗАИТ" Бондарева пыталось оспорить перевод долга в судах, но не добилась успеха. В июле 2024 года доля Бондаревой в ООО, согласно данным ЕГРЮЛ, перешла к Геннадию Шмидту.

Сообщалось также, что летом прошлого года "дочки" ТМХ - ООО "ТМХ - Энергетические решения" и АО "Пензадизельмаш" - учредили ООО "Завод аккумуляторных батарей" (ЗАКБ) с уставным капиталом 1,3 млрд рублей, соучредителям принадлежит 90% и 10% долей соответственно.

ЗАКБ зарегистрирован по тому же адресу, что и ЗАИТ. В качестве основного вида деятельности у новой компании значится производство аккумуляторных батарей и их частей.

В структуру ТМХ входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира.