Литовская Amalva продает рязанский завод вентиляторов "Комфовент"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Литовский производитель вентиляционного оборудования Amalva Group, выпускающий продукцию под маркой Komfovent, завершил поиск покупателя своего предприятия в Рязани, продажу планирует весной-летом этого года.

"Это не очень большой завод, на нем работает около 100 человек. Сейчас мы нашли покупателя и продаем, подписан предварительный договор купли-продажи", - сообщил глава группы Amalva Альбинас Чепла новостному порталу 15min.

По его словам, завершение сделки ожидается после получения заключения специальной комиссии, "на это обычно уходит от четырех до шести месяцев".

Чепла сказал, что на рязанское предприятие приходится около 5% дохода группы, но "возможно, он уже не приносит столько, мы уже не считаем, мы списали завод". Поставки комплектующих с балтийских предприятий группы на завод, работающий в России с 2007 года, были прекращены весной 2022 года, тогда же начался поиск покупателя.

"Раньше мы поставляли немало компонентов из Литвы, но потом перестали. Завод в России производит вентиляционное оборудование. То, что они производят сейчас самостоятельно, поставляется только в Россию", - добавил он.

В апреле 2023 года министерство экономики и инноваций Литвы объявило, что подписало с Komfovent соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта по строительству в Каунасском уезде нового завода стоимостью 25 млн евро.

Amalva работает на литовском рынке с 1997 года, выпускает вентиляционные системы и компоненты, в том числе кондиционеры и сплит-системы (приточные и приточно-вытяжные установки), роторные теплоутилизаторы, вентиляторы, автоматику для управления воздухообменом, противопожарные клапаны и муфты.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 9 января 2025 года, рязанское ООО "Комфовент" на 100% принадлежит Amalva Group UAB.