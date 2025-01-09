Поиск

Глава ФРБ Бостона призвала к терпению в вопросе снижения ставок

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) может понизить процентную ставку в 2025 году меньшее число раз, чем ожидалось ранее, на фоне сильных статданных по рынку труда и повышенной инфляции, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз.

"Со временем некоторое дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет оправданным, однако, вероятно, оно будет менее выраженным, чем я ожидала в сентябре, - сказала она в интервью Bloomberg News. - Мне кажется, будет очень разумным взять паузу, чтобы вдумчиво и всесторонне оценить данные, и придерживаться аналитического и терпеливого подхода".

При этом Коллинз отметила, что её прогноз для траектории процентных ставок на 2025 год в целом совпадает с медианным прогнозом членов руководства Федрезерва, который предусматривает два снижения стоимости заимствований в течение года, на 25 базисных пунктов каждое.

Федрезерв снижал ставку по федеральным кредитным средствам трижды подряд в прошлом году, теперь она находится на уровне 4,25-4,5%. По мнению Коллинз, текущий уровень ставки все еще ограничительный, однако он стал ближе к нейтральному. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Коллинз является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в этом году.

ФРБ ФРС Бостон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Домодедово" повысило сборы с авиакомпаний на 4-12%

"Домодедово" повысило сборы с авиакомпаний на 4-12%

Новогодние каникулы прервали трехмесячный рост стоимости бензина на АЗС Москвы

РФ в январе-ноябре 2024 года нарастила экспорт мороженого на 15% почти до $55 млн

РФ в январе-ноябре 2024 года нарастила экспорт мороженого на 15% почти до $55 млн

Число корпоративных банкротств в США в 2024 г. было максимальным за 14 лет

Нефть Brent незначительно подешевела до $76,1 за баррель

Рубль подорожал в паре с юанем 2-й день подряд благодаря высоким ценам на нефть

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи

"КазМунайГаз" по приглашению "ЛУКОЙЛа" обсуждает детали покупки НПЗ в Болгарии

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5669 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2084 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });