Глава ФРБ Бостона призвала к терпению в вопросе снижения ставок

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) может понизить процентную ставку в 2025 году меньшее число раз, чем ожидалось ранее, на фоне сильных статданных по рынку труда и повышенной инфляции, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз.

"Со временем некоторое дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет оправданным, однако, вероятно, оно будет менее выраженным, чем я ожидала в сентябре, - сказала она в интервью Bloomberg News. - Мне кажется, будет очень разумным взять паузу, чтобы вдумчиво и всесторонне оценить данные, и придерживаться аналитического и терпеливого подхода".

При этом Коллинз отметила, что её прогноз для траектории процентных ставок на 2025 год в целом совпадает с медианным прогнозом членов руководства Федрезерва, который предусматривает два снижения стоимости заимствований в течение года, на 25 базисных пунктов каждое.

Федрезерв снижал ставку по федеральным кредитным средствам трижды подряд в прошлом году, теперь она находится на уровне 4,25-4,5%. По мнению Коллинз, текущий уровень ставки все еще ограничительный, однако он стал ближе к нейтральному. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Коллинз является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в этом году.