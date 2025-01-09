Рынок акций РФ упал в район 2770п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "Транснефти"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжил коррекцию вниз в рамках фиксации прибыли игроками после декабрьского ралли, фактором неуверенности покупателей остаются опасения введения новых антироссийских санкций Запада; внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и подорожала нефть (фьючерс на Brent вновь поднялся к $77 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2770 пунктов (уровень 28 декабря), лидерами снижения выступили "префы" "Транснефти" (-4,6%) на новостях о росте налогов для компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2773,12 пункта (-2,4%), индекс РТС - 854,03 пункта (-3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 января, составил 102,2911 руб. (+61,14 копейки).

Ставка налога на прибыль для ПАО "Транснефть" с 1 января повышается до 40% и будет действовать в течение 6 лет, в налоговых периодах 2025-2030 годов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены в законе, который подписал президент РФ. До этого налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года для всех других российских организаций она вырастает до 25%.

В связи с увеличением налоговой нагрузки "Транснефть" просила дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти в 2025 году на 8,7% вместо предусмотренных правительством 5,8%.

Несмотря на повышение налога, министерство финансов заложило в бюджет поступления дивидендов от "Транснефти", исходя из выплаты компанией 50% чистой прибыли, сообщал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Кроме того, объем транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам "Транснефти" по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом, как ожидается, снизится примерно на 2%, что связано с принятыми Россией обязательствами по сокращению объема добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает корпоративный журнал компании со ссылкой на вице-президента монополии Сергея Андронова.

Подешевели в четверг также акции "Совкомфлота" (-4,5%), "Ростелекома" (-4,3%), "Газпрома" (-4,2%), МКБ (-4,1%), "Роснефти" (-3,8%), "Газпром нефти" (-3,6%), "Северстали" (-3,4%), ВТБ (-3,4%), "Татнефти" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-2,9% и -1,6% "префы"), ОК "Русал" (-2,9%), АФК "Система" (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,5%), "Московской биржи" (-2,4%), "РусГидро" (-2,4%), "НЛМК" (-2,1%), "Интер РАО" (-2,1%), Сбербанка (-1,9% и -1,8% "префы"), "МТС" (-1,9%), "Норникеля" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "ММК" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+2,5%) и подросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%) на фоне роста цен на золото (+0,4%, до $2687,6 за унцию).

На "Московской бирже" в четверг начались торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (тикер X5). К 18:50 МСК акции компании стоили 2803 рубля, что на 0,2% ниже уровня временного прекращения торгов бумагами на бирже в начале апреля 2024 года (2798 рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,23 млрд рублей (из них 28,08 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 12,97 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,4 млрд рублей на акции "Роснефти").

Мнение экспертов

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в четверг вернулся к снижению, наметившемуся с начала января, индексы откатились к уровням конца декабря после разнонаправленной динамики в новогодние праздники. На текущей неделе не ожидается значимых корпоративных и макроэкономических событий.

В четверг стартовали торги акциями "ИКС 5". Торговля ГДР X5 Retail Group ранее была приостановлена из-за редомициляции компании. В моменте цена акций приближалась к 3000 рублей, однако часть участников рынка ожидает существенного навеса продаж, что привело к дальнейшему снижению котировок бумаг. Просели бумаги "Роснефти", несмотря на ослабление рубля, рост цен на нефть и последний день для покупки акций под дивиденды (выплата за 9 месяцев составит 36,47 рублей на акцию). Причиной могут стать новости о потенциальных санкциях на компанию со стороны США, отмечает эксперт.

Акции ПАО "Группа Черкизово" просели на 1,6%, несмотря на информацию о росте экспорта продукции компании в 2024 году на 20%. Собрание акционеров МФК "Займер" (-0,1%, до 142,05 рубля) одобрило выплату дивидендов за III квартал 2024 года в размере 10,51 рубля на акцию (закрытие реестра 14 января), что не способствует росту капитализации, считает Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ в четверг снижался фронтально, за исключением нескольких бумаг. При этом нефть торговалась в небольшом "плюсе", а рубль уступал позиции на валютном рынке. Продолжился технический откат акций после предновогоднего взлета.

Американский рынок в четверг закрыт в связи с национальным трауром в США, объявленным по поводу прощания с 39-м американским президентом Джимми Картером . На европейских и китайских биржах динамика была близка к нейтральной. Темпы роста потребительских цен в КНР снижаются четвертый месяц подряд, в декабре ИПЦ составил 0,1%, угроза дефляции, связанная со слабостью внутреннего спроса, нарастает. Между тем в Германии объем промышленного производства в ноябре вырос на 1,5% м/м (прогноз +0,5%), отметил эксперт.

Ключевой статистикой пятницы будет декабрьский отчет по рынку труда США. На российском рынке совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит итоги деятельности компании за 2024 год и задачи на 2025 год в рамках общей стратегии. Через дивидендный "гэп" пройдут акции "Роснефти". В конце недели покупательская активность, вероятно, будет невысокой. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 января - 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций скорректировался вниз в ожидании новых антироссийских санкций. Банк России при этом в четверг вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября.

Совет директоров "Магнита" (+0,02%, до 4836 рублей) еще в конце ноября рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 460 руб. на бумагу с текущей доходностью около 11,6% и закрытием реестра 9 января. Однако в конце декабря собрание акционеров "Магнита" по дивидендам было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, а повторного не было проведено, в связи с чем дивидендная неопределенность по компании сохраняется. Цены на золото в 2025 году на фоне геополитической неопределенности стремятся к отметке $2700 за унцию, поддерживая бумаги ПАО "Полюс", отмечает аналитик.

В СМИ в начале недели сообщалось о том, что новые санкции США могут затрагивать танкеры, перевозящие российскую нефть по цене выше $60 за баррель, что, очевидно, оказало давление на акции "Совкомфлота". Бумаги "Роснефти" в четверг последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев 2024 года с доходностью 6,4%, добавила Кожухова.

Торги на фондовых биржах США в четверг не проводятся в связи с Днем траура. Фьючерсы на индекс S&P 500 теряли около 0,2%, оставаясь в режиме осторожности перед публикацией в пятницу ключевого отчета по рынку труда страны за декабрь. Данные, как ожидается, покажут замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в декабре с 227 тыс. до 164 тыс. и в целом позволят ФРС взять паузу в снижении процентной ставки в январе, что было бы умеренно негативно для настроений в акциях, считает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI постепенно возвращаются к достигнутым ранее в январе пикам с середины октября 2024 года $77,85 и $75,26 за баррель соответственно. Участники ожидают увеличения спроса на нефть в зимний период в Северном полушарии и, в частности, в США, а также активизации спроса в Китае в период празднования Нового года по лунному календарю.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. В США в начале года преобладает осторожный настрой, вызванный ужесточением риторики ФРС, в то время как в Европе индексы пытаются вернуться к более уверенному повышению на фоне умеренно позитивных экономических данных региона. Российский рынок акций вернулся к нисходящей коррекции с локальных максимумов, которая не предполагает смены основного "бычьего" тренда при положении индекса МосБиржи выше 2650 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика и закрытие первого дня ралли после декабрьского заседания ЦБ РФ). В пятницу с дивидендным "гэпом" чуть более 6% откроются акции "Роснефти". Основные эмитенты закрывают промежуточные реестры по выплатам за 2024 год, что в моменте может лишать рынок дополнительных краткосрочных драйверов роста и делать его более чувствительным к геополитическим новостям, считает представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, в четверг, 9 января, американские фондовые биржи не работают, поскольку в стране объявлен траур в связи с прощанием с 39-м президентом США Джимми Картером. В пятницу торги будут возобновлены в нормальном режиме.

Ранее в США трейдеры оценивали новости о том, что избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность введения в стране чрезвычайного положения в экономике, чтобы юридически обосновать внедрение масштабной программы импортных пошлин. Также был опубликован протокол ФРС, в котором было показано, что руководители Федрезерва будут придерживаться осторожного подхода к смягчению ДКП и видят возможность замедлить темпы снижения ключевой ставки. На заседании была отмечена повышенная неопределенность в связи с возвращением Трампа на пост президента.

Российский фондовый рынок проседает на фоне из-за усиления ожиданий по введению новых санкций в отношении РФ перед уходом старой администрации президента США. Индекс МосБиржи на дневном графике пока находится выше 50-дневной экспоненциальной средней. "Предполагаем, что поддержку бенчмарк получит в районе 2659 пунктов, после чего возможно курсирование в боковике в рамках 2700-2900 пунктов", - считает Керимханов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ еще не отыграл высокие цены на нефть.

Российский рынок акций начал новый год снижением, что нехарактерно для последних лет - в подавляющем большинстве случаев в последние годы в начале января акции росли. Однако все-таки наблюдаемое в начале января снижение можно назвать фиксацией спекулятивной прибыли в результате ралли в конце декабря.

"Пока январскую просадку не выкупили, но все движется к этому. Рынком еще не отыграны высокие цены на нефть, которые с начала года прибавили 1,8%. Впрочем, нефть сохранила поддержку $76 за баррель Brent и теперь стоит более внимательно присматриваться, прежде всего, к акциям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", - считает Антонов.

После 9 месяцев паузы в торгах инвесторам вновь доступен ритейлер Х5. Теперь это не расписка, а полноценная акция, причем довольно ликвидная. Взгляд на Х5 сохраняется позитивный, бумаги являются лидером сектора. Поэтому стоит искать момент для подбора акций. Возможно, в нее начнется переток средств из "Магнита", в котором инвесторы немного разочаровались невыплатой дивидендов, после того как в декабре собрание акционеров эмитента по этому поводу было признано несостоявшимся, считает Антонов.

Зарубежные рынки

В США накануне подросли индексы акций Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,2%), но просел Nasdaq (-0,1%).

Трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году. "Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду.

Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,01-0,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, сообщило статуправление. Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с марта 2024 года. Цены производителей (индекс PPI) снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Размер средней заработной платы в Японии в ноябре уменьшился на 0,3% в годовом выражении. Показатель снизился по итогам четвертого месяца подряд. Это усилило сомнения трейдеров относительно того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок в ближайшее время.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены вернулись к росту после снижения накануне на статистике о запасах сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,99 за баррель (+1,1% и -1,2% в среду), февральская цена фьючерсов на WTI - $74,12 за баррель (+1,1% и -1,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.