Рубль заметно подешевел в паре с юанем в первый полноценный рабочий день года

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль умеренно опустился в первый официальный рабочий день нового года. Курс юаня в 19:00 составил 13,58 руб., что на 7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 января на 61,14 копейки, до 102,2911 руб., и уменьшил курс евро на 1,0135 рубля, до 105,0893 руб.

"Рубль, несмотря на укрепление в начале недели, в четверг теряет позиции, а биржевая котировка к юаню находится около 13,6 руб. В условиях неопределенной геополитической обстановки и санкционных рисков волатильность на валютном рынке может оставаться высокой как минимум до конца января 2025 года. Курс доллара в этот период может большую часть времени находиться в диапазоне 100-105 руб., китайского юаня - 13,7-14,4 руб. Ожидаем, что в 2025 году при средней цене на нефть Brent в $75 за баррель и снижении нефтегазового экспорта курс доллара в среднем будет составлять 105 руб., юаня - 14,4 руб. Рубль к концу следующего года может ослабнуть до 108-110 за доллар. Таким образом, в 2025 году ожидается умеренное ослабление рубля, в основном обусловленное снижением цен на нефть (с $80 за баррель в 2024 году, до $75 - в 2025 году)", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Банк России возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

В первом полугодии 2025 года ЦБ будет осуществлять эти операции исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года в конце июня 2025 года.

Подъем цен на нефть усилился вечером в четверг. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысились на 0,92%, до $76,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,9%, до $73,98 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,3% на данных о резком росте запасов продуктов нефтепереработки в США. Как стало известно в среду, товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 6,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина и дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Тем временем коммерческие запасы нефти на минувшей неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, а запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.

Рынок также оценивает данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2024 года. Цены производителей (индекс PPI) снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее.

Банк России в четверг, 9 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 182 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 3 трлн 182 млрд рублей) в среднем по ставке 20,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 201,2 млрд рублей (при лимите 5 трлн 890 млрд рублей и спросе 3 трлн 201,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 декабря опустилась на 3 базисных пункта - до 20,47% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг уменьшилась на 1 базисный пункт, до 21,09% годовых, версия на три месяца, напротив, увеличилась на 2 базисных пункта, до 20,86% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 19,9% годовых.