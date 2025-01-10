Денежная база в России выросла с 20 по 27 декабря на 240,3 млрд рублей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 27 декабря составил 18 954,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 20 декабря денежная база в России равнялась 18 713,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,27%, или на 240,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.