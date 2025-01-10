Тарифы на дальние авиаперелеты из США снизились в 2025 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тарифы на дальние авиаперелеты из США снизились в 2025 году. Это показывают данные компании Hopper, которая занимается отслеживанием цен на билеты.

Стоимость полетов в Азию в первой половине 2025 года снизилась на 11% по сравнению с прошлым годом и составляет в среднем $1,1 тыс., тогда как число доступных пассажирских мест по этому направлению увеличилось на 6%. Полеты в Европу подешевели на 6% до $754.

Цена авиабилетов в Африку и на Ближний Восток осталась на прошлогоднем уровне, а полет в Южную Америку обойдется на 4% дешевле, в $685.

В то же время билеты из США в Мексику подорожали на 9% до $469.

Цены на внутренние перелеты в США также выросли. Авиакомпании стали более осторожны с запуском дополнительных рейсов на фоне задержек с поставками самолетов от Boeing, отмечает CNBC.

Снижение цен на международные авиабилеты стало возможным благодаря сочетанию увеличения предложения на популярных маршрутах и снижения спроса от уровня, наблюдавшегося после отмены ограничений на перемещение, введенных во время пандемии COVID-19. Тарифы тогда были выше, поскольку авиакомпании столкнулись с нехваткой рабочей силы и самолетов.

Онлайн-сервис по поиску авиабилетов и турпакетов Kayak отмечает, что перелеты в Азию подешевели до минимумов не менее чем за три года, тогда как интерес к поездкам в этот регион в целом и особенно в Японию растет. Запросы по городам Токио, Саппоро и Осака демонстрируют наибольший процентный рост.

Путешественники в этом году также стали проявлять больше интереса к билетам бизнес-класса. По оценкам Kayak, число запросов на бизнес-класс в этом году выросло на 19% по сравнению с прошлым годом.