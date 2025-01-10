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Президент ФРБ Сент-Луиса высказался за постепенное снижение ставок ФРС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США следует осторожнее снижать процентные ставки, полагает президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"С сентября [2024 года] картина изменилась, - сказал он. - Экономические данные оказались сильнее... И показатели инфляции были выше, чем хотелось бы. Поэтому я изменил оценку рисков".

Ранее Мусалем выражал поддержку решению ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики в сентябре снижением ставок сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). В ноябре и декабре регулятор провел еще два снижения на 25 б.п. каждое. Сейчас ставка находится на уровне 4,25-4,5%.

По словам главы ФРБ Сент-Луиса, на момент декабрьского заседания вырос риск того, что инфляция застрянет в диапазоне 2,5-3% при целевых 2%, и дальнейшее снижение ставок "должно быть постепенным - причем более постепенным, чем я думал в сентябре".

В декабре четверо представителей американского ЦБ выступили за сохранение ставки на прежнем уровне. Мусалем говорит, что он не был в их числе. При этом право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) он получит только в этом году.

Глава ФРБ Сент-Луиса также заявил, что на декабрьском заседании прогнозировал два снижения ставки в 2025 году.

Следующее заседание Федрезерва состоится 28-29 января. По данным CME FedWatch, рынок почти уверен, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне по его итогам.

FOMC США ФРБ Сент-Луиса ФРС Альберто Мусалем
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