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Продажи чипов в мире в ноябре достигли рекорда

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в ноябре увеличились на 20,7% относительно того же месяца прошлого года и составили $57,8 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с октябрем они выросли на 1,6%.

"Глобальный рынок полупроводников продолжил существенный подъем в ноябре, достигнув самого высокого за всю историю месячного объема продаж", - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, добавив, что рост в годовом выражении был зафиксирован по итогам восьмого месяца подряд.

Продажи в Северной и Южной Америке в позапрошлом месяце взлетели на 54,9% г/г, в Китае - на 12,1%, в Японии - на 7,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 10%. При этом в Европе было отмечено снижение на 5,7%.

Реализация чипов в ноябре относительно предыдущего месяца увеличилась в Северной и Южной Америке на 4,4%, в АТР - на 1,5%. Между тем в Европе показатель сократился на 0,7%, в Японии - на 0,8%, в КНР - на 0,1%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA Ассоциация полупроводниковой промышленности
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