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В Минфине Китая предупредили о значительном росте дефицита бюджета в 2025 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета Китая значительно увеличится в 2025 году, заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов КНР Ляо Минь. Об этом сообщает "Синьхуа".

По его словам, отношение дефицита к ВВП также вырастет. С учетом растущего размера экономики страны общие бюджетные расходы будут увеличиваться и в дальнейшем, при этом антициклические корректировки также будут активизированы, чтобы обеспечить надежную поддержку устойчивому восстановлению и улучшению экономики.

При этом финансовая политика в 2025 году имеет ясное и четкое направление, будет носить очень активный характер, сказал чиновник. Она также учитывает финансовую устойчивость в средне- и долгосрочной перспективе, поэтому является благоразумной, сказал Ляо Минь.

Конкретные меры должны пройти установленные законом процедуры прежде, чем будут обнародованы, заявил замминистра финансов.

Минфин Китай Ляо Минь
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