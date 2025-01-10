"Магнезит", "Кузбассразрезуголь", ГОКи "Колмара" включены в SDN List США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Группа "Магнезит" (крупнейший российский производитель огнеупорных материалов) и входящие в нее предприятия, внесены в SDN List, говорится в опубликованном в пятницу релизе Минфина США.

В санкционный список США были также добавлены угольные компании: "Кузбассразрезуголь" (занимает 2-е место в России по объемам добычи угля, ведет разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области) и кипрская KRU OVERSEAS, Денисовский и Инаглинский ГОКи группы компаний "Колмар" (объединяет угледобывающие предприятия коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях в Якутии) и "Ремонтно-производственная база Колмар".

SDN List был расширен АО "Русский уголь" (производственные активы в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области) с входящими в него "Красноярсккрайуглем", "Разрезом Кирбинский", "Разрезом Саяно-Партизанский".

Кроме того, в список была добавлена угольная компания "Разрез Степной", добывающая уголь в Хакасии (вторичные санкции).