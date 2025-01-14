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Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Dow Jones активно вырос, Nasdaq слабо снизился

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в понедельник: Dow Jones прибавил почти 1%, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq умеренно снизился.

Акции почти 380 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, закрылись в плюсе, хотя в ходе торгов индикатор падал почти на 1%. Вслед за ценами на нефть активно вырос энергетический сектор, также подорожали бумаги крупных банков в преддверии начала сезона отчетности.

Между тем на опасениях, что Федеральная резервная система будет медленнее, чем ожидалось, снижать процентные ставки в текущем году, продолжилось снижение ИТ-сектора. Цена бумаг Nvidia Corp. опустилась на 2%, Palantir Technologies - на 3,4%, Micron Technology - на 4,3%.

Ключевой статистикой на этой неделе станут данные об американской инфляции: индекс цен производителей будет обнародован во вторник, индекс потребительских цен (CPI) - в среду.

"Даже данные о более медленной, чем ожидается, инфляции не заставят Федрезерв снизить ставку на январском заседании, однако они могут несколько ослабить негативный импульс на рынке", - отметил Крис Ларкин из E*Trade.

Ритейлер спортивной одежды lululemon athletica улучшил прогноз выручки на четвертый квартал благодаря хорошим показателям в сезон зимних праздников. Акции компании подорожали на 0,9%.

Abercrombie & Fitch также улучшила прогноз, однако гендиректор Фран Хоровиц отметил, что компания теперь намерена сфокусироваться на росте прибыли, а не выручки, что насторожило инвесторов, и капитализация Abercrombie упала почти на 16%.

Ритейлер Urban Outfitters сообщил, что его чистые продажи за ноябрь-декабрь выросли на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а сопоставимые розничные продажи увеличились на 6%. Тем не менее, котировки бумаг компании опустились на 2%.

Акции Caterpillar подорожали на 3,3% после того, как аналитик Evercore ISI Дэвид Разо улучшил рекомендацию для них до "держать" с "покупать".

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 0,86% и составило 42297,12 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,16% - до 5836,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,38% и составил 19088,1 пункта.

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