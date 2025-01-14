На "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню на старте торгов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник рубль дешевеет к юаню на фоне понижательной коррекции на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 3,5 копейки к уровню закрытия понедельника и составил 13,853 рубля. При этом юань оказался на 3,46 копейки выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после роста до максимумов с августа на предыдущих торгах.

К 10:05 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,56% до $80,55 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,46% - до $78,46 за баррель.

Brent завершила предыдущую сессию на максимуме с 26 августа, WTI - с 12 августа.

Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров.

Также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.

"Цены на нефть Brent впервые с октября 2024 г. перешагнули за "круглый" уровень в $80 за баррель в минувшую пятницу, когда США ввели масштабные санкции против российского нефтегаза. Политический контекст будет определяющим, в том числе и ожидания по балансу: ранее предполагалось сохранение профицита предложения в 1 квартале 2025 года, что вкупе со слабым спросом Китая и рисками развязывания торговой войны с США по факту прихода Трампа к власти давало повод к негативному прогнозу по ценам на нефть. На текущий момент неопределенность относительно последствий санкций против российского нефтегазового сектора, в частности, какой объем нефти и нефтепродуктов может потенциально выпасть, будет скорее поддерживать цены на нефть. Из статистики на этой неделе в фокусе внимания данные по инфляции в США и запасы нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США. Последнее также представит обновленный краткосрочный прогноз по ситуации на рынке нефти. Наши ожидания на текущую неделю - нахождение цен на нефть Brent в диапазоне $79-83 за баррель", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.