Структура "Росатома" и вьетнамская EVN подписали меморандум о развитии атомной энергетики

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - АО "Росатом Энергетические Проекты" (РЭП, структура "Росатома", занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом) и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) подписали меморандум о взаимопонимании о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Документ подписали генеральный директор РЭП Андрей Рождествин и гендиректор EVN Нгуен Ань Туан.

Ранее, в июне прошлого года, "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум о графике по реализации проекта сооружения на территории соцреспублики Центра ядерной науки и технологий. Документ был подписан в рамках визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров глава российского государства отмечал, что мирный атом является многообещающей сферой для расширения двустороннего взаимодействия.

Тогда же глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что Москва и Ханой могут возобновить переговоры по теме строительства АЭС во Вьетнаме.

"Вьетнам пока, на эту минуту, не рассматривал положительно создание атомных мощностей. Но с учетом "зеленой" повестки и необходимости энергетического экологического перехода собирается вернуться к этой теме. Думаю, что не за горами возобновление наших переговоров о строительстве атомных энергетических мощностей", - говорил глава "Росатома" в июне.