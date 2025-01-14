Поиск

Структура "Росатома" и вьетнамская EVN подписали меморандум о развитии атомной энергетики

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - АО "Росатом Энергетические Проекты" (РЭП, структура "Росатома", занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом) и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) подписали меморандум о взаимопонимании о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Документ подписали генеральный директор РЭП Андрей Рождествин и гендиректор EVN Нгуен Ань Туан.

Ранее, в июне прошлого года, "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум о графике по реализации проекта сооружения на территории соцреспублики Центра ядерной науки и технологий. Документ был подписан в рамках визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров глава российского государства отмечал, что мирный атом является многообещающей сферой для расширения двустороннего взаимодействия.

Тогда же глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что Москва и Ханой могут возобновить переговоры по теме строительства АЭС во Вьетнаме.

"Вьетнам пока, на эту минуту, не рассматривал положительно создание атомных мощностей. Но с учетом "зеленой" повестки и необходимости энергетического экологического перехода собирается вернуться к этой теме. Думаю, что не за горами возобновление наших переговоров о строительстве атомных энергетических мощностей", - говорил глава "Росатома" в июне.

Росатом АО "Росатом Энергетические Проекты" Vietnam Electricity EVN
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество судов под ложным флагом с марта 2023 года удвоилось

"Совкомфлот" сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций против судов

Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей

Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Индекс МосБиржи начал неделю с роста выше 2865п, лидировали "НОВАТЭК" и "Газпром"

Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель

Отмена рейсов China Southern Airlines в Москву затронет 15-17 тысяч путешественников

Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"

Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"

Трейдеры допускают ослабление курса фунта стерлингов к доллару еще на 8%

Трейдеры допускают ослабление курса фунта стерлингов к доллару еще на 8%

В России в 2024 году перевозки контейнеров по железной дороге выросли почти на 6%

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе232 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2095 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });