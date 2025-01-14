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Amazon купит более 200 электрогрузовиков у Mercedes-Benz Trucks

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. заказал у Mercedes-Benz Trucks (подразделение германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG) более 200 электрогрузовиков eActros 600 для использования на маршрутах доставки в Великобритании и Германии, сообщается в пресс-релизах компаний.

Daimler отмечает, что это самый крупный заказ на электрогрузовики в истории Mercedes-Benz Trucks. Поставки предполагается осуществить в течение 1,5 лет.

Новые eActros 600 заменят дизельные фургоны и грузовики Amazon, что будет способствовать выполнению компанией ее обязательства по достижению нулевого уровня выбросов СО2 к 2040 году.

Amazon планирует установить в ключевых центрах доставки дополнительные станции быстрой зарядки, которые будут способны за час заряжать 40-тонные eActros 600 с 20% до 80% процентов.

Запас хода новых электрогрузовиков при полной зарядке составляет 310 миль (500 км), что позволяет использовать их на протяженных маршрутах. Ожидается, что более 140 из них будут работать в Великобритании, а остальные - в Германии.

Daimler Truck Mercedes-Benz Amazon Великобритания Германия
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