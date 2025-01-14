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"Мегафон" увеличил объем программы биржевых облигаций со 150 до 200 млрд рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 002Р со 150 млрд до 200 млрд рублей, следует из эмиссионных документов компании.

Соответствующие изменения в программу и проспект зарегистрировала Московская биржа.

Программа облигаций была зарегистрирована биржей в июне 2018 года, в ее рамках были размещены 7 выпусков облигаций на 76 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов эмитента на 71 млрд рублей.

"Мегафон" – один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM – 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон
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