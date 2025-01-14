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Цены производителей в США в декабре выросли на 3,3%, максимум с февраля 2023 г.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, говорится в сообщении министерства труда страны.

Это максимальный прирост с февраля 2023 года.

Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%, по данным Trading Economics. В ноябре показатель повысился на 3%.

Менее волатильный индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце вырос также на 3,3% после скачка на 3,5% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,6%.

Индекс PPI в декабре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом стоимость товаров поднялась на 0,6%. В том числе бензин подорожал на 9,7%, а цена овощей упала на 14,7%. Стоимость услуг не изменилась.

Индекс Core PPI остался на уровне ноября.

США
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